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        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı çalışmalarına başladı.


        Bordo-mavili ekip, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan antrenmanda, Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal da yer aldı.

        Karadeniz ekibi birinci etap kamp çalışmalarını 21 Temmuz'a kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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