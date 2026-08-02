Şalpazarı'nda Ağakonağı Şenliği yapıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 27'nci Ağakonağı Şenliği gerçekleştirildi. Şalpazarı Belediyesi ve Üzümözü Vakfı işbirliğinde düzenlenen şenlik, ilçeye bağlı Ağakonağı mevkisinde yapıldı. Karadeniz ve Ağasar kültürünün yaşatıldığı etkinlikte, yöresel kıyafetleriyle alana gelen kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. Yöresel sanatçıların sahne aldığı şenlikte, katılımcılar kemençe eşliğinde horon oynadı. Etkinliğe, Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu, Belediye Başkanı Refik Kurukız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.