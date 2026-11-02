Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Giriş: 02.11.2026 - 16:08 Güncelleme:
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta takımlar skor üretmeyi başaramadı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 20, Trabzonspor ise 19'a çıkardı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis de maçı statta izledi.
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