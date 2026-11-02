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        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

        Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta takımlar skor üretmeyi başaramadı.

        Bu sonuçla Beşiktaş puanını 20, Trabzonspor ise 19'a çıkardı.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis de maçı statta izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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