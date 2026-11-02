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        Trabzonspor, sahasında kayıp vermiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, ilk 10 haftalık periyotta özellikle iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Trabzonspor, sahasında kayıp vermiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, ilk 10 haftalık periyotta özellikle iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

        Son olarak sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, geride kalan 10 haftalık dönemde Papara Park'ta oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puan elde etti.

        Karadeniz ekibi, dış sahada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken hanesine 7 puan yazdırabildi.

        İç sahada 3 puan ortalamasıyla kayıpsız olarak maçlarını oynayan Trabzonspor, dış sahada ise 1,4 puan ortalamasında kaldı.

        - İç saha maçları

        Trabzonspor, sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

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        Ligin 8. haftasında Beşiktaş'ı da 2-0'lık sonuçla geçen bordo-mavililer, son oynadığı Gaziantep FK maçında da aynı skorla sahadan ayrılmayı başardı.

        - Sahasındaki maçlarda kalesinde sadece 1 gol gördü

        Trabzonspor, sahasında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

        Papara Park'ta tek golü ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında yiyen bordo-mavililer, sahasında 0,2 gol yeme ortalaması tutturdu.

        Trabzonspor, özellikle sahasındaki savunma başarısıyla da 10 haftalık bölümde 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        - İç sahada 3 gol ortalaması

        Trabzonspor, iç sahada 5 müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken 3 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

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        Karadeniz ekibi, dış sahada ise 9 gol kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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