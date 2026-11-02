Trabzonspor, sahasında kayıp vermiyor

Trabzonspor, iç sahada 5 müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken 3 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Trabzonspor, özellikle sahasındaki savunma başarısıyla da 10 haftalık bölümde 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligin 8. haftasında Beşiktaş'ı da 2-0'lık sonuçla geçen bordo-mavililer, son oynadığı Gaziantep FK maçında da aynı skorla sahadan ayrılmayı başardı.

İç sahada 3 puan ortalamasıyla kayıpsız olarak maçlarını oynayan Trabzonspor, dış sahada ise 1,4 puan ortalamasında kaldı.

Son olarak sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, geride kalan 10 haftalık dönemde Papara Park'ta oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puan elde etti.

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