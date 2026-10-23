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        Thomas Reis'in bileği bükülmüyor

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 20262027 sezonunda çıktığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Thomas Reis'in bileği bükülmüyor

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 20262027 sezonunda çıktığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Bu sezona Bulgar ekibi Ludogorets ile başlayan yenilmezlik serisini Trabzonspor'da da sürdüren Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Avrupa’da da KuPS ve Hearts engellerini aştı. Reis’in hedefi, Karadeniz derbisinde de kazanarak serisini sürdürmek.

        Ludogorets Razgrad’ın başında Bulgaristan Ligi’nde istikrarlı bir performans sergileyen Reis, sezonun ilk 9 karşılaşmasında 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandıran Bulgaristan temsilcisi, kalesinde ise 7 gol gördü. Yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Alman teknik adam, burada yakaladığı çıkışı Trabzonspor’a da taşıyarak takımının performans grafiğini yukarıya çıkardı.

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        Trabzonspor’da galibiyet serisi

        Trabzonspor’un başında önemli galibiyetlere imza atan Reis, sahasında Galatasaray'ı 40, Beşiktaş'ı 20, deplasmanda da Samsunspor'u 30 mağlup ederek takımına ligde kritik sonuçlar kazandırdı. Bordomavililer, UEFA Konferans Ligi’nde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 42, sahasında ise İskoçya temsilcisi Hearts’ı 20 yenerek Avrupa’da da yoluna kayıpsız devam etti.

        Gözler Karadeniz derbisinde

        Üst üste gelen galibiyetlerle moral depolayan Trabzonspor’da gözler şimdi Karadeniz derbisine çevrildi. Thomas Reis, hem ligde hem de Avrupa’da yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedeflerken, bordomavililer zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

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