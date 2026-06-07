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        "Trabzon Kültür Yolu Festivali", Ferhat Göçer konseriyle devam etti

        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 22:41 Güncelleme:
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        "Trabzon Kültür Yolu Festivali", Ferhat Göçer konseriyle devam etti

        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Papara Park otopark alanında organize edilen konserde sahneye çıkan Ferhat Göçer, izleyicilerden ilgi gördü.

        "Takvim", "Biri Bana Gelsin", "Cennet" gibi sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı Ferhat Göçer, alanı dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

        Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren şarkıcı, bazı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

        Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 14 Haziran'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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