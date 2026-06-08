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        Trabzon ve Rize TKDK'nın 11. Başvuru Çağrı İlanı 12 Haziran'da başlayacak

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon-Rize İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 11. Başvuru Çağrı İlanı müracaatlarının 12 Haziran'da başlayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Trabzon ve Rize TKDK'nın 11. Başvuru Çağrı İlanı 12 Haziran'da başlayacak

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon-Rize İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 11. Başvuru Çağrı İlanı müracaatlarının 12 Haziran'da başlayacağını belirtti.

        Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TKDK'nın 11. Başvuru Çağrı İlanına çıktığını ve IPARD III programı 11. Çağrıda Türkiye genelinde toplam 30 milyon avro hibe dağıtılacağını belirtti.

        Çağrı kapsamında desteklenecek sektörlerin tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ile fiziki varlıklara yönelik yatırımlar olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ve yumurtanın işlenmesi ve pazarlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Aydoğdu, bu sektörlerde yapılacak yatırımların inşaat harcamaları, makine ve ekipman alımları, proje hazırlama, görünürlük ve danışmanlık ücretleri kapsamında olduğunu belirterek, "Bu başlıklar altında 30 bin avrodan 3 milyon avroya kadar olan yatırımlara yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek, aynı zamanda yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 20 oranında KDV muafiyetleri olacak." ifadelerini kullandı.

        Trabzon ve Rize'nin kalkınması adına TKDK 11. Başvuru Çağrı İlanının fırsat olduğunu vurgulayan Aydoğdu, başvuruların 12 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında yapılabileceğini kaydetti.




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