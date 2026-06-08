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        Trabzon'daki Kadıralak Yaylası sarı çiçeklerle renklendi

        Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası havanın ısınmasıyla sarı renge boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Trabzon'daki Kadıralak Yaylası sarı çiçeklerle renklendi

        Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası havanın ısınmasıyla sarı renge boyandı.

        İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 metre rakımlı yayla, sarı renkteki çiçeklerin açmasıyla görsel bir güzelliğe büründü.

        Yayla sezonunun açılması ve gelen turistlerle bölge, ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

        Ziyaretçiler de, sarı renkteki çiçeklerin arasında piknik yaparak vakit geçiriyor.

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