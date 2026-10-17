Trabzon'da "12. ÖRAV Eğitim Şenliği" düzenlendi

Öğretmen Akademisi Vakfınca (ÖRAV) bu yıl 12'ncisi düzenlenen eğitim şenliği Trabzon'da gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde organize edilen şenlikte, öğretmenler ve öğretmen adayları bir araya geldi.

ÖRAV Temsilcisi Arzu Büyük Koçyiğit, yaptığı konuşmada, 2015'ten bu yana eğitim şenlikleri düzenlediklerini söyledi.

Koçyiğit, öğrenmenin yalnızca sınıflarda değil, farklı ortamlarda ve mecralarda sürekli devam ettiğini belirterek, "Öğretmenlerin mesleğine saygımız sonsuz. Onlara bu yolda yardımcı olmak, destek olmaktan da gurur duyuyoruz." dedi.

Her yıl şenlikte gönüllü öğretmenler tarafından farklı atölyeler açıldığını ifade eden Koçyiğit, "Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik atölyeler olduğu gibi kişisel gelişimlerine yönelik atölyeler de oluyor. Bu atölyelere katılan öğretmenlerimize sertifika da yolluyoruz. Onların gelişimine bu şekilde destek oluyoruz." diye konuştu.

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Koçyiğit, bu yıl Türkiye'nin 37 ilinde düzenlenecek şenliğin, gelecek yıl farklı şehirlerde devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zühal Dinç Altun, "Eğitim şenliğine merhaba, nota okuyabiliyorum" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.