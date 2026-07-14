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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" düzenlenecek

        Trabzon'da "34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" düzenlenecek

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 16-20 Temmuz'da "34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Trabzon'da "34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" düzenlenecek

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 16-20 Temmuz'da "34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirilecek.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir restoranda festivalin tanıtım toplantısı düzenlendi.


        Burada konuşan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın tarihi, kültürü, folkloru, horonu, müziği, mutfağı ve yetiştirdiği sanatçılarla Türkiye'nin önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

        Kültürel mirası korumayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı en önemli sorumlulukları arasında gördüklerini ifade eden Ekim, yıl boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenlediklerini kaydetti.

        Festivalin, farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden halk oyunları ekiplerini, sanatçıları ve ziyaretçileri Akçaabat'ta buluşturan önemli bir kültür organizasyonu olduğunu vurgulayan Ekim, Azerbaycan, Moldova, Rusya ve KKTC'nin yanı sıra Bursa, Gaziantep, Gaziemir-İzmir, Silifke-Mersin ve Terme-Samsun yörelerinden halk oyunları ekiplerinin festivale katılacağını bildirdi.


        Akçaabat Folklor Derneği ile yöresel ekiplerin de gösterileriyle festivale renk katacağına dikkati çeken Ekim, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen belediye personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik güçlerine, sponsorlara ve katkı sunanlara teşekkür etti.

        Festival kapsamında, "1960-1970'li Yıllara Ait Yeşilçam Afişleri Sergisi", "Kültürler Horonda Buluşuyor", "Akçaabat Köy Düğünü Canlandırması" ve kortej yürüyüşü ile halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.

        Etkinliklerde, Eypio, Grup İmera, Hande Ünsal, Samet Piyaleoğlu, Yeşim Civelek, Ali Kemal Küçükosmanoğlu, Serdar Bıyıklı, Mehmet Yılmaz ve Akçaabat Belediyesi Şehir Orkestrası da konser verecek.

        Festival, son gün düzenlenecek geleneksel "Hıdırnebi Yayla Şenliği" ile sona erecek.

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