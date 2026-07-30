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        Trabzon'da bir binanın çatısında ve iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Araklı ve Ortahisar ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Trabzon'da bir binanın çatısında ve iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Araklı ve Ortahisar ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Araklı ilçesi Trabzon Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, binanın yanındaki başka bir çatıya da sıçrayan yangını söndürdü.


        Öte yandan, Ortahisar ilçesi Coşkundere Caddesi Hurdacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Her iki yangının ardından maddi hasar oluştu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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