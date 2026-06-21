Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi

        Trabzon'da çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 dairede hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Trabzon'da çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 dairede hasar oluştu.


        Karşıyaka Mahallesi'nde bir sitedeki 5 katlı binanın arkasında bulunan istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Çökmenin etkisiyle duvardan kopan toprak ve taş parçaları, binanın birinci katındaki 2 dairenin arka odalarına doldu.

        Olayda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Bina sakinlerinden Sercan Fehmi Turan, AA muhabirine, eşi ve çocuğunun olduğu odalara toprak ve taş parçalarının dolduğunu, aile olarak felaketin eşiğinden döndüklerini söyledi.

        Olay anında uyuduklarını belirten Turan, "Ne olduğunu anlayamadık. Çok büyük gürültüyle üstümüze yıkıldı." dedi.

        Turan, 2,5 yaşındaki kızının beşiğine büyük taş parçalarının fırladığını aktararak, "Kızım taşların geldiği odadaydı. Yatarken taş yatağına geldi. Başına da gelebilirdi." ifadesini kullandı.

        Gonca Turan da çok büyük gürültüyle uyandıklarını vurgulayarak, "Küçük bir köpeğimiz var. Etrafta dolaşmaya başladı. Ben de çocuğu uyandıracak diye tedirgin oldum. Köpeğin dolaşmasına uyandım ve sonra bir gürültü duydum. O gürültüyle aniden kalktım. Deprem oluyor zannettim." diye konuştu.

        Sonrasında çocuğunu alıp hemen dışarıya çıktığını anlatan Turan, "Burası tamamen toz bulutuydu. Sonrasını hiç hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

        Site Yöneticisi Özgür Kaya da can kaybı olmamasının çok büyük şükür sebebi olduğunu kaydetti.

        Öte yandan, istinat duvarının çökme anı ile bir ailenin panikle evden çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        İran medyası: Hürmüz'de geçişlere izin verilmiyor
        İran medyası: Hürmüz'de geçişlere izin verilmiyor
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!
        Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!
        Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai Dünya, Kupası'nda göz kamaştırdı
        Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai Dünya, Kupası'nda göz kamaştırdı
        Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti
        Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti
        Trabzon'da Kaşüstü Halk Plajı Projesi'nin ihale hazırlıkları tamamlandı
        Trabzon'da Kaşüstü Halk Plajı Projesi'nin ihale hazırlıkları tamamlandı
        Trabzon'da baba ile oğlu boğulmaktan son anda kurtarıldı
        Trabzon'da baba ile oğlu boğulmaktan son anda kurtarıldı
        Trabzon'da öğrenciler polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaşt...
        Trabzon'da öğrenciler polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaşt...
        Sınava yetişemeyen adayın imdadına polis yetişti
        Sınava yetişemeyen adayın imdadına polis yetişti