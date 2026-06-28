Trabzon'da dolgu alanındaki beton blokların arasına düşen kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi sahilinde dolgu alanındaki beton blokların arasına düşen kişi yaralandı. Akyazı Mahallesi sahilinde balık tutan kardeşini izleyen S.Ö, dengesini kaybederek beton blokların arasına düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Blokların arasına sıkışan S.Ö, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan S.Ö, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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