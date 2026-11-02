Trabzon'da "Genç Liderler Akademisi 2" programı düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince "Genç Liderler Akademisi 2" programı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk konuşmacı olarak yer aldı.

Şentürk, katılımcılarla mesleki tecrübelerini ve çalışma hayatına ilişkin birikimlerini paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre son 5 yılda sigortalı olarak işe başlayan 6 milyon gencin 700 bininin üniversite mezunu olduğunu belirten Şentürk, bu gençlerin yüzde 56'sının kamuda istihdam edildiğini ifade etti.

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Şentürk, mutlu olmanın insanlara fayda sağlamaktan geçtiğini vurgulayarak, gençlere iletişim becerilerini geliştirmeleri, sorumluluk sahibi olmaları, insani değerlere bağlı kalmaları ve akademik başarıya önem vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Üniversite mezunlarının iş hayatına atılmayı ertelememesi gerektiğini dile getiren Şentürk, "Ülke sizden tez zamanda hızlıca hayata atılmanızı bekliyor. Hayata atılmayı ertelemenin maliyeti bu ülkeye çok fazla." dedi.

- "Gençlerin gelişimine de katkı sunmayı amaçladık"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de programın önemine değinerek, Türk milletinin medeniyetler kurmuş, sahip olduğu değerleri ve medeniyet anlayışını dünyaya yaymayı hedeflemiş büyük bir millet olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "tam bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Genç, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra gençlerin gelişimine de katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Genç, bu doğrultuda Gençlik Meclisini oluşturduklarını aktararak, gençleri ortak bir platformda buluşturmayı ve onları farklı alanlarda tecrübeli isimlerle bir araya getirerek gelecek hedeflerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın'ın da konuşma yaptığı programa, Vali Tahir Şahin, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, kamu kurumlarının müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.