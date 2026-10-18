Trabzon'da gün doğumunda balıkçı tekneleri güzel görüntüler oluşturdu
Trabzon'da gün doğumuyla Karadeniz'in mavi sularına açılan balıkçı tekneleri, görülmeye değer manzaralar oluşturdu.
Trabzon'da gün doğumuyla Karadeniz'in mavi sularına açılan balıkçı tekneleri, görülmeye değer manzaralar oluşturdu.
Ortahisar ilçesindeki Faroz Balıkçı Barınakları çevresinde sabahın ilk ışıklarıyla denize açılmak için hazırlık yapan balıkçılar, ağlarını teknelerine alarak avlanmak üzere yola çıktı.
Güneşin doğuşuyla denizin üzerinde oluşan renkler ve balıkçı teknelerinin hareketliliği, bölgede güzel görüntüler oluşturdu.
Günün ilk ışıkları eşliğinde Karadeniz'e açılan balıkçı tekneleri, denizle güneşin buluştuğu anlarda adeta görsel şölen sundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.