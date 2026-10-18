Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da gün doğumunda balıkçı tekneleri güzel görüntüler oluşturdu

        Trabzon'da gün doğumunda balıkçı tekneleri güzel görüntüler oluşturdu

        Trabzon'da gün doğumuyla Karadeniz'in mavi sularına açılan balıkçı tekneleri, görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 07:30 Güncelleme:
        Trabzon'da gün doğumunda balıkçı tekneleri güzel görüntüler oluşturdu

        Trabzon'da gün doğumuyla Karadeniz'in mavi sularına açılan balıkçı tekneleri, görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

        Ortahisar ilçesindeki Faroz Balıkçı Barınakları çevresinde sabahın ilk ışıklarıyla denize açılmak için hazırlık yapan balıkçılar, ağlarını teknelerine alarak avlanmak üzere yola çıktı.

        Güneşin doğuşuyla denizin üzerinde oluşan renkler ve balıkçı teknelerinin hareketliliği, bölgede güzel görüntüler oluşturdu.

        Günün ilk ışıkları eşliğinde Karadeniz'e açılan balıkçı tekneleri, denizle güneşin buluştuğu anlarda adeta görsel şölen sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        İronik bir polemik
        İronik bir polemik
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Yeniden mahkemelik oldular
        Yeniden mahkemelik oldular
        ABD'de Trump protestosu
        ABD'de Trump protestosu
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor

        Benzer Haberler

        Araklı Turup Mesire Alanı'nın giriş kapısını yaktılar
        Araklı Turup Mesire Alanı'nın giriş kapısını yaktılar
        Trabzon'da üretilen zırhlı bot özellikleri ile dikkat çekiyor Olası batma d...
        Trabzon'da üretilen zırhlı bot özellikleri ile dikkat çekiyor Olası batma d...
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig