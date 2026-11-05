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        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Ortahisar ilçesinde bazı cadde ve sokaklar ile yaya alt geçitlerinde su birikintileri oluştu.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde çalışma başlattı.

        İlçenin Gülbaharhatun Mahallesi'ndeki Zağnos Vadisi'nde ise sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura düşen bir kamyonet hasar gördü.

        Öte yandan Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 138 personel ve 45 araçla kent genelinde çalışma yürüttü.

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        Ekipler, cadde ve sokaklarda biriken sulara ve vatandaşlardan gelen ihbarlara müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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