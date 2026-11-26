Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde dün meydana gelen heyelan ve taşkın sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, heyelan sonrası derenin normal yatağında akışının yeniden sağlanması ve yolun ulaşıma açılması amacıyla çalışmalara yoğun şekilde devam edildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında Karayolları'nın 2'şer ekskavatör ve loder, 1 greyder, 3 kamyon ve 11 personelle, DSİ'nin ise 4 ekskavatör, 2 kamyon ve 12 personelle sahada aktif olarak görev yaptığı kaydedildi.

Köprü üzerindeki rüsubatın temizlenmesiyle yapılan gözlemde ise köprüde yoğun bir hasar oluşmadığının değerlendirildiği vurgulandı.

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Çalışmaların mevcut seyri ile akşam saatlerine doğru yolun yeniden ulaşıma açılmasının planlandığı aktarıldı.