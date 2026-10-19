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        Trabzon'da teknedeki makaradan kopan parçaların çarptığı balıkçı hayatını kaybetti

        Trabzon'un Araklı ilçesinde balıkçı teknesindeki makaradan kopan parçaların çarptığı balıkçı öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Trabzon'da teknedeki makaradan kopan parçaların çarptığı balıkçı hayatını kaybetti

        Trabzon'un Araklı ilçesinde balıkçı teknesindeki makaradan kopan parçaların çarptığı balıkçı öldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında avlanan tekneden denize serilen ağın bağlı olduğu makara sistemi toplandığı sırada koptu.

        Makaraya ait parçaların teknedeki balıkçıların üzerine düşmesi sonucu İ.S. (40) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine Araklı Limanı'na 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

        Limana yanaşan tekneden alınarak ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan balıkçı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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