Trabzon'da teknedeki makaradan kopan parçaların çarptığı balıkçı hayatını kaybetti

Limana yanaşan tekneden alınarak ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan balıkçı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında avlanan tekneden denize serilen ağın bağlı olduğu makara sistemi toplandığı sırada koptu.

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