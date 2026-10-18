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        Trabzon'da turizm merkezindeki yangınla ilgili inceleme başlatıldı

        Trabzon'un Araklı ilçesindeki Turup Turizm Merkezi'nde güvenlik kulübesinde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Trabzon'da turizm merkezindeki yangınla ilgili inceleme başlatıldı

        Trabzon'un Araklı ilçesindeki Turup Turizm Merkezi'nde güvenlik kulübesinde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Araklı Belediyesinden yapılan açıklamada, olayın dün saat 00.10 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişinin güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığı, ardından bölgedeki sensörlü ve fotoselli aydınlatma sistemlerine zarar verdiği ifade edildi.

        Şüphelinin, güvenlik kulübesinden söktüğü ahşap parçalarını kullanarak kulübe içerisinde ateş yaktığının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının olası bir orman yangınına dönüşmeden kontrol altına alındığı kaydedildi.

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        Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesinin beklendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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