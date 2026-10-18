Trabzon'da turizm merkezindeki yangınla ilgili inceleme başlatıldı
Trabzon'un Araklı ilçesindeki Turup Turizm Merkezi'nde güvenlik kulübesinde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Araklı ilçesindeki Turup Turizm Merkezi'nde güvenlik kulübesinde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Araklı Belediyesinden yapılan açıklamada, olayın dün saat 00.10 sıralarında meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişinin güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığı, ardından bölgedeki sensörlü ve fotoselli aydınlatma sistemlerine zarar verdiği ifade edildi.
Şüphelinin, güvenlik kulübesinden söktüğü ahşap parçalarını kullanarak kulübe içerisinde ateş yaktığının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının olası bir orman yangınına dönüşmeden kontrol altına alındığı kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesinin beklendiği belirtildi.
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