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        Trabzon'da yıkımına başlanan viyadüğün kiriş ve kolonları başka projelerde kullanılacak

        HATİCE DİLER - Trabzon'da yıkımı devam eden Reşadiye Viyadüğü'nün 188 kiriş ve kolonu, kentin farklı noktalarındaki altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere sökülerek depolanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Trabzon'da yıkımına başlanan viyadüğün kiriş ve kolonları başka projelerde kullanılacak

        HATİCE DİLER - Trabzon'da yıkımı devam eden Reşadiye Viyadüğü'nün 188 kiriş ve kolonu, kentin farklı noktalarındaki altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere sökülerek depolanıyor.

        Ortahisar ilçesinde 2014 yılında ulaşıma açılan viyadüğün Pazarkapı mevkisinde inşa edilen Hanife Hatun Camisi ve çevresindeki yeni yaşam alanlarıyla birlikte artan yaya ve araç trafiği nedeniyle ihtiyaca cevap veremediği değerlendirildi.

        Kent silüetini de olumsuz etkilediği belirtilen viyadüğün yıkımına Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda haziran ayında başlandı.

        Yıkım çalışmalarında, kamu kaynaklarının korunması amacıyla yeniden kullanılabilecek nitelikteki 188 kiriş ve kolonun sökülerek depolanması kararlaştırıldı.

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        Viyadüğün kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışını düzenlemek ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla 60 metre çapında dönel kavşak yapılması planlanıyor.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, viyadüğün kaldırılmasının hem ulaşım hem de kent estetiği açısından önemli olduğunu söyledi.

        Viyadüğün kentin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım akslarının kesiştiği noktada bulunduğunu belirten Genç, şöyle konuştu:

        "Doğu-batı yönünde yapılan viyadük ihtiyacı karşılamadığı gibi bir silüet problemi de oluşturdu. Özellikle Hanife Hatun Camimiz, gasilhanemiz, bilim merkezimiz ayrıca durakların oraya taşınmasından dolayı çok ciddi bir yaya sirkülasyonu oldu. Dolayısıyla daha önce viyadükle sağlanmak istenen, amaçlanan çözüm bir anlamda boşa çıktı."

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        Bölgede araç hızının yavaşlatılması gerektiğine işaret eden Genç, Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğinde 60 metre çapında modern dönel kavşak inşa edeceklerini kaydetti.

        Genç, viyadüğün yıkımının uzun sürmesinin nedeninin, mevcut yapı elemanlarını yeniden değerlendirmek istemeleri olduğunu anlattı.

        Sökülen kirişlerin köprü ve çeşitli altyapı çalışmalarında kullanılacağını belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Normalde bir gecede yıkılabilir. Biz oradaki imalatın yine de bir kamu yararı olması, kamuya ait olması nedeniyle 188 kirişin kullanabilir nitelikli olduğunu Karayolları, belediye ve bilimsel olarak tespit ettik. Taşrada köprülerde, istinat duvarı olan yerlerde kullanmak üzere tabiri caizse kuyumcu hassasiyetiyle keserek alıyoruz. O nedenle biraz uzun sürüyor. İnşallah 1,5 ay gibi zamanda komple alacağız ve süratle yerine bu söylediğim kavşağı yapacağız."

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        Kirişlerin üzerine oturtulduğu kolonların da nitelikli dolgu malzemesi olarak değerlendirileceğini dile getiren Genç, çalışmalarda kamu kaynaklarının korunmasına özen gösterdiklerini vurguladı.

        - "Önce hesap edeceğimiz insanımızın can güvenliği"

        Genç, yeni trafik düzenlemesinde yaya güvenliğinin ön planda tutulacağını vurguladı.

        Bölgede yayalar için daha geniş geçiş alanları oluşturulacağını ifade eden Genç, "Yaya yoğun ve bir trafik düzenlemesi gerekiyor. Önce hesap edeceğimiz yayamızın, insanımızın can güvenliği. Çok daha geniş bir platformu orada yaya geçidi için ayıracağız. Işıklı bir sistemle orayı yöneteceğiz, hızı da azaltmış olacağız." dedi.

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        Vatandaşların gösterdiği anlayışa teşekkür eden Genç, "Tabii yapılan bu işler mutlaka günlük konforu, hayatı etkiliyor. Onların hoşgörüsüyle beraber kısa bir zamanda silüet konusunu da ilgilendirmesi nedeniyle inşallah bu konuyu halletmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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