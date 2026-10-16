Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda, KuPS Kuopio maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular, ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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