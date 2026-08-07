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        Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti

        Trabzonspor, Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için İzmir'e hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti

        Trabzonspor, Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için İzmir'e hareket etti.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Isınma ve rondo çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

        Bordo-mavili kafile, daha sonra Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için THY'ye ait özel uçakla İzmir'e gitti. Maçta ayrıca Trabzonsporlu eski futbolcu İsmail Köybaşı'nın jübilesinin de yapılacağı öğrenildi.

        Yeni transferlerden Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ve kaleci Andre Onana ise kadroda yer almadı.

        Trabzonspor kafilesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo yer aldı.

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