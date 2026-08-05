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        Trabzonspor, Muhammed Salah için yarın imza töreni düzenleyecek

        Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için yarın taraftarların da katılımıyla imza töreni gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Trabzonspor, Muhammed Salah için yarın imza töreni düzenleyecek

        Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için yarın taraftarların da katılımıyla imza töreni gerçekleştirilecek.


        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin yarın saat 19.30'da Papara Park'ta düzenleneceği belirtildi.

        Açıklamada, taraftarların organizasyona davet edildiği kaydedilerek, "Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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