Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde durdurulamıyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde durdurulamıyor.

Bordo-mavili takım, Alman teknik adam yönetiminde Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de art arda 3. maçından galibiyetle ayrıldı. UEFA Konferans Ligi'nde Kups Kuopio'yu mağlup eden Karadeniz ekibi, böylelikle 4 resmi maçını da kazanmayı başardı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı da 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Reis yönetiminde 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.

REKLAM

Trabzonspor, aldığı galibiyetle 16 puanla 4. sıraya yükselerek Beşiktaş'ı geride bıraktı.

- Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında yara aldı

Beşiktaş ise Trabzon deplasmanında yara aldı.

Dış sahada kötü grafiğini de sürdüren siyah-beyazlılar, 4. deplasman maçında 3. yenilgisini yaşadı.

Ligde 15 puanda kalan Beşiktaş, yerini Trabzonspor'a kaptırarak 5. sıraya geriledi.

- Salah, skor üretmeye devam etti

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, skor katkısı vermeye devam etti.

Ligde 8. golüne ulaşarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Salah, resmi maçlarda 9 gol kaydetti.

Trabzonspor'un ilk golünü atan Ozan Tufan, maçtan sonra orta alana toplanan takım arkadaşlarıyla üçlü çektirdi.