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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk. 63 Folcarelli), Fabinho, Salah, Muçi (Dk. 90 Cenk Özkacar), Aral Şimşir (Dk. 80 Saviolo), Franculino (Dk. 90 Umut Nayir)

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 İlhan Fakılı), Salih Özcan (Dk. 90 Kartal Kayra Yılmaz), Miretti (Dk. 77 Ouattara), Olaitan (Dk. 85 Ndidi), Cerny (Dk. 77 Oh), Trossard, Vlahovic

        Goller: Dk. 21 Ozan Tufan, Dk. 71 Salah (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 32 Miretti, Dk. 60 Emirhan Topçu, Dk. 83 İlhan Fakılı, Dk. 90 Ouattara (Beşiktaş), Dk. 33 Fabinho (Trabzonspor)

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        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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