Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk. 63 Folcarelli), Fabinho, Salah, Muçi (Dk. 90 Cenk Özkacar), Aral Şimşir (Dk. 80 Saviolo), Franculino (Dk. 90 Umut Nayir)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 İlhan Fakılı), Salih Özcan (Dk. 90 Kartal Kayra Yılmaz), Miretti (Dk. 77 Ouattara), Olaitan (Dk. 85 Ndidi), Cerny (Dk. 77 Oh), Trossard, Vlahovic
Goller: Dk. 21 Ozan Tufan, Dk. 71 Salah (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Miretti, Dk. 60 Emirhan Topçu, Dk. 83 İlhan Fakılı, Dk. 90 Ouattara (Beşiktaş), Dk. 33 Fabinho (Trabzonspor)
TRABZON
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