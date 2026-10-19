Trabzonspor, Albayrak Finans ile forma şort arkası sponsorluk anlaşması imzaladı

Trabzonspor, Albayrak Finans ile 2026-2027 sezonu için forma şort arkası sponsorluk anlaşması imzaladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta düzenlenen imza törenine, Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman ile Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, Albayrak Finans ile gerçekleştirilen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek "Trabzonspor olarak, güçlü ve güvenilir markalarla kurduğumuz işbirliklerine büyük önem veriyoruz. Albayrak Finans'ın kulübümüze verdiği destek için teşekkür ediyor, işbirliğimizin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Genel Müdür Çetin ise yaklaşık 1,5 yıl önce Albayrak Finans ile finans sektörüne adım attıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Sanayiden turizme, medyadan inşaata ve liman işletmeciliğine kadar birçok alanda faaliyet gösteren köklü bir grubuz. Albayrak Finans olarak bugün Türkiye genelinde 50'den fazla şubeyle hizmet veriyoruz. Trabzon şubemiz de bu hizmet ağımızın önemli noktalarından biri."

Trabzon ve Karadeniz'in kendileri için her zaman özel ve önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çetin, "Bu nedenle Trabzonspor ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğini son derece anlamlı ve kıymetli buluyoruz. Trabzonspor'a ligde başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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İmza töreninin ardından Karaman, Çetin'e bordo-mavili forma, Çetin de Karaman'a tablo takdim etti.