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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı.

        Bordo-mavililer, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alan oyunuyla antrenmanı tamamladı.

        Trabzonspor, iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.



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