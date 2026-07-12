Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı. Bordo-mavililer, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alan oyunuyla antrenmanı tamamladı. Trabzonspor, iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

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