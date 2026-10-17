Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 17.10.2026 - 14:30 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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