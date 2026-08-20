Trabzonspor'da Salah, ilk kez 11'de

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Frencevaros maçıyla bordo-mavili takım forması altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Frencevaros'u konuk etti.

Karadeniz ekibinin Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren Muhammed Salah, ilk kez 11'de yer alarak Trabzon'da taraftarlarla buluştu.

- 5 farklı oyuncu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.

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Bordo-mavili takımda Savic, Mustafa Eskihellaç, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir bu kez ilk 11'de yer bulamazken, yerlerine Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Muhammed Salah ve Umut Nayir, Frencevaros maçının başlangıç kadrosunda görev aldı.

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavisi devam eden Folcarelli kadroda bulunmadı.

Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Muçi, tedavisinin tamamlanmasının ardından yedek kulübesinde görev bekledi.

- Fatih Tekke, Avrupa'da ilk kez

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa kupası maçına çıktı.

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Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verdi.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da ilk Avrupa heyecanını yaşadı.

- Salah hayranı Kearney, taraftarları coşturdu

Muhammed Salah ile Liverpool sevgisiyle tanınan ve dün Trabzon'a getirildikten sonra Mısırlı oyuncuyla antrenmanda buluşturulan minik taraftar Isaac Kearney de karşılaşmayı izledi.

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Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromlu olan ve Muhammed Salah’a olan sevgisiyle daha önce futbol dünyasının dikkatini çeken Isaac Kearney, maç öncesi taraftarları selamladıktan sonra 'üçlü' çektirdi.

Minik taraftar, Salahla seremoniye çıkarken daha sonra tribünden de karşılaşmayı takip etti.

- Taraftardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarları sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, misafir tribünü hariç 41 bin seyirci kapasiteli Papara Park'ı tamamen doldurdu.

Taraftarlar takımlarına coşkuyla destek verdi.