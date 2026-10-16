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        TTSO'da Erkut Çelebi yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Erkut Çelebi, Meclis Başkanlığına ise Suat Hacısalihoğlu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        TTSO'da Erkut Çelebi yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Erkut Çelebi, Meclis Başkanlığına ise Suat Hacısalihoğlu seçildi.

        TTSO'da bir süre önce gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerinin ardından meclis başkanlık divanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

        Odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimleri, en yaşlı meclis üyesi Sadık Atmaca ile en genç meclis üyesi Eren Öztürk yönetti.

        İki liste ile yapılan yönetim kurulu seçimlerinde mevcut başkan Erkut Çelebi'nin listesi 53, diğer aday Samet Canbakkal'ın listesi ise 26 oy aldı.

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        Toplam 83 oyun kullanıldığı seçimde 3 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.

        Tek listeyle gidilen meclis başkanlık divanı seçimlerinde ise Suat Hacısalihoğlu meclis başkanlığına, Ali Haydar Baş ve Davut Bozkurt başkan yardımcılıklarına, İbrahim Sertel de katip üyeliğe seçildi.

        Seçimlerin ardından konuşan Hacısalihoğlu, meclis üyelerini kutlayarak, "Sandık sonucu ne olursa olsun birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Seçim sonuçlarının şehrimize, iş dünyamıza, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilen Çelebi de kendisine destek verenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

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        "Sandıktan çıkan sonuçlardan daha çok Trabzon geleceği önemli. Seçim bitti. Destek veren vermeyen herkese tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Seçimlerde arkadaşlarımızı muhalefet veya rakip olarak kabul etmiyoruz. Bütün meclis üyelerimizle, arkadaşlarımızla Trabzon için çalışacağız. Önümüzdeki günlerde güzel projelerle şehrimize katkı sunacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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