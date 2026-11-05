UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 0 - Freiburg: 1 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 10 mağlup oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 10 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Trabzonspor’un sağ taraftan kullandığı korner atışında Onuachu’nun kale sahasına kafa ile indirdiği topa Mohamed Salah’ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Backhaus’ta kaldı.
85. dakikada Mohamed Salah’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onuachu’nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sender Saga
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç (Bouchouari dk.87), Fabinho, Mendy (Ozan Tufan dk. 58), Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın,Melih Kabasakal, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren, Oğuzhan Ertem
Teknik Direktör: Thomas Reis
Freiburg: Backhaus, Kübler (Treu dk. 87), Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Kalou Irie (Beste dk. 73), Goto (Suzuki dk. 61), Grifo (Scherhant dk. 61), Matanovic
Yedekler: Huth, Jung, Höler, Yamamoto, Berkay Yılmaz, Günter, Rosenfelder, Tarmutzer
Teknik Direktör: Julian Schuster
Gol: Kübler (dk. 14) (Freiburg)
Sarı kartlar: Saviolo, Nwaiwu (Trabzonspor), Eggestein, Engelhardt, Makengo (Freiburg)
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