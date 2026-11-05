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        UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 0 - Freiburg: 1 (Maç sonucu)

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 10 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 22:38 Güncelleme:
        UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 0 - Freiburg: 1 (Maç sonucu)

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 10 mağlup oldu.

        Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

        60. dakikada Trabzonspor’un sağ taraftan kullandığı korner atışında Onuachu’nun kale sahasına kafa ile indirdiği topa Mohamed Salah’ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Backhaus’ta kaldı.

        85. dakikada Mohamed Salah’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onuachu’nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

        Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sender Saga

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç (Bouchouari dk.87), Fabinho, Mendy (Ozan Tufan dk. 58), Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu

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        Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın,Melih Kabasakal, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren, Oğuzhan Ertem

        Teknik Direktör: Thomas Reis

        Freiburg: Backhaus, Kübler (Treu dk. 87), Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Kalou Irie (Beste dk. 73), Goto (Suzuki dk. 61), Grifo (Scherhant dk. 61), Matanovic

        Yedekler: Huth, Jung, Höler, Yamamoto, Berkay Yılmaz, Günter, Rosenfelder, Tarmutzer

        Teknik Direktör: Julian Schuster

        Gol: Kübler (dk. 14) (Freiburg)

        Sarı kartlar: Saviolo, Nwaiwu (Trabzonspor), Eggestein, Engelhardt, Makengo (Freiburg)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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