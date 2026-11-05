Trabzon'da apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Pazarkapı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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