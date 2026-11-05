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        Trabzonspor-Freiburg

        UEFA Konferans Ligi üçüncü haftasındaki Trabzonspor-Freiburg maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Trabzonspor-Freiburg

        UEFA Konferans Ligi üçüncü haftasındaki Trabzonspor-Freiburg maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga (Estonya)

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Mendy, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu

        Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Goto, Grifo, Matanovic

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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