Futbol: UEFA Konferans Ligi
Giriş: 05.11.2026 - 21:40 Güncelleme:
Stat: Papara Park
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga (Estonya)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Mendy, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu
Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Goto, Grifo, Matanovic
Gol: Dk. 14 Kübler (Freiburg)
Sarı kart: Dk. 27 Saviolo (Trabzonspor)
TRABZON
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