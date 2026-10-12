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        Uzayda yayımlanan sinyalleri kaydeden KTÜ'lü öğrenciler ARISS SSTV ödülü kazandı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayımlanan görüntü sinyallerini alarak ARISS SSTV ödülü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Uzayda yayımlanan sinyalleri kaydeden KTÜ'lü öğrenciler ARISS SSTV ödülü kazandı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayımlanan görüntü sinyallerini alarak ARISS SSTV ödülü kazandı.

        KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Doç. Dr. Ömer Kasar'ın yürütücülüğündeki "İstasyOF Projesi"nde yer alan öğrenciler, 2-6 Ekim'de düzenlenen ARISS SSTV 33. Seri etkinliğine katıldı.

        ISS'nin dünya yörüngesindeki geçişlerini takip eden öğrencilerin, yaklaşık 400 kilometre yükseklikten yayımlanan SSTV (Slow Scan Television-Yavaş Taramalı Televizyon) sinyallerini, yagi antenleri ve amatör telsiz sistemleri aracılığıyla kaydettiği aktarıldı.

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        Dünya genelindeki amatör telsizcilerin katılımına açık olan etkinlikte, başarılı bir performans sergileyen KTÜ İstasyOF ekibinin, "YM7XOF" uluslararası çağrı işaretiyle ARISS SSTV ödülünü almaya hak kazandığı belirtildi.

        Açıklamada, aynı zamanda öğrencilerin uygulamalı deneyim kazandığına işaret edilerek, "KTÜ'nün Uzay Teknolojileri ve Haberleşme Sistemleri alanındaki eğitim faaliyetlerinin de önemli bir somut çıktısını oluşturdu. Etkinlik kapsamında elde edilen görüntüler, ARISS'in resmi internet adresi üzerinden kamuoyunun erişimine sunuldu." ifadelerine yer verildi.

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