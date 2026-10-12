Uzayda yayımlanan sinyalleri kaydeden KTÜ'lü öğrenciler ARISS SSTV ödülü kazandı

Açıklamada, aynı zamanda öğrencilerin uygulamalı deneyim kazandığına işaret edilerek, "KTÜ'nün Uzay Teknolojileri ve Haberleşme Sistemleri alanındaki eğitim faaliyetlerinin de önemli bir somut çıktısını oluşturdu. Etkinlik kapsamında elde edilen görüntüler, ARISS'in resmi internet adresi üzerinden kamuoyunun erişimine sunuldu." ifadelerine yer verildi.

Dünya genelindeki amatör telsizcilerin katılımına açık olan etkinlikte, başarılı bir performans sergileyen KTÜ İstasyOF ekibinin, "YM7XOF" uluslararası çağrı işaretiyle ARISS SSTV ödülünü almaya hak kazandığı belirtildi.

ISS'nin dünya yörüngesindeki geçişlerini takip eden öğrencilerin, yaklaşık 400 kilometre yükseklikten yayımlanan SSTV (Slow Scan Television-Yavaş Taramalı Televizyon) sinyallerini, yagi antenleri ve amatör telsiz sistemleri aracılığıyla kaydettiği aktarıldı.

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