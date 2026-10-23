Gedik Piliç'ten son 5 yılda yüzde 30'luk başarılı büyüme Küresel organizasyona damga vuran Gedik Piliç, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Gedik Piliç, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve dünya gıda endüstrisinin en prestijli uluslararası buluşmaları arasında yer alan SIAL Paris 2026 Fuarı'na katıldı. Uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi ve ihracat ağını genişletmeyi hedefleyen Gedik Piliç, fuarda ürün portföyünü ve üretim gücünü küresel sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Türkiye'nin köklü beyaz et üreticilerinden Gedik Piliç, uluslararası pazarlardaki büyüme hedefleri doğrultusunda dünyanın en önemli gıda fuarlarından SIAL Paris 2026'da yerini aldı. Gıda sektörünün önde gelen üreticilerini, tedarikçilerini, distribütörlerini ve satın alma profesyonellerini bir araya getiren küresel çaptaki dev organizasyon, yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesi ve küresel gıda trendlerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturdu. Gedik Piliç, fuar katılımıyla hem Türk beyaz et sektörünün uluslararası alandaki temsilini güçlendirmeyi hem de yeni ihracat fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

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Küresel pazardaki gücünü, yeni iş birlikleriyle artıracak

1968 yılından bu yana beyaz et sektöründe faaliyet gösteren Gedik Piliç, üretim kapasitesi, geniş ürün portföyü ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Türk beyaz et sektörünün küresel pazarlardaki önemli temsilcileri arasında yer alan şirket, SIAL Paris 2026 katılımıyla yeni pazarlara erişim ve mevcut ticari ilişkilerini geliştirme hedeflerine odaklandı. Şirket, uluslararası fuarları yalnızca ürünlerini tanıttığı organizasyonlar olarak değil, aynı zamanda yeni iş ortaklıklarının temellerinin atıldığı ve küresel pazarlardaki gelişmelerin yakından takip edildiği stratejik buluşmalar olarak değerlendiriyor.

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"Dünyadaki yeni trendleri yakalamak için SIAL'deyiz"

SIAL Paris 2026 Fuarı'na katılımlarını değerlendiren Gedik Piliç Genel Müdür Yardımcısı Nihat Özbey "Avrupa pazarında ilk onaylanan marka olarak ve şu ana kadar Almanya, Belçika, Hollanda Fransa başta olmak üzere 10 ülkedeki iş ortaklarımızla iş birliğimizi daha da güçlendirmek, her geçen gün değişen tüketici alışkanlıklarını ve Dünya'daki yeni ürün trendlerini yakalamak ve yeni pazarlara uzanmak için FMCG sektörünün en büyük fuarı olan SIAL Paris Fuarı'ndayız. Destek ve teşrifleri için İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı çok değerli dostum Sayın Ahmet Özer'e teşekkür ederim" dedi.

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"Türkiye'deki piliç pazarının yüzde 15'ine hitap ediyoruz"

Gedik Piliç üretim kapasitesi, hedefleri ve ihracat verileri hakkında da önemli bilgiler aktaran Gedik Piliç Genel Müdür Yardımcısı Nihat Özbey, "Gedik Piliç olarak 1968'den beri hizmet vermekteyiz. Türkiye'deki piliç pazarının yaklaşık yüzde 15'ine hitap ediyoruz. Türkiye'de toplam 1.200 araçlık filomuz ve 70 bayimizle 100 bin satış noktasına ulaşıyoruz. Taze piliç etinde sektörün yüzde 15, ileri işlenmiş ürünlerde de yaklaşık yüzde 20 pazar payına sahibiz. Günlük 500 bin, yıllık 6 milyon piliç kesim kapasitemiz mevcut. Kuluçkadan damızlığa, yemden kesimhaneye ve ileri işlenmiş ürünlere varana kadar yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı alanda hizmet veriyoruz" diye konuştu.

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SIAL Fuarı'nın önemine de değinen Özbey "Bu sene Fransa'nın Paris şehrindeki SIAL Fuarı'na katılıyoruz. Burada hem inovatif yeni ürünlerimizi tanıttık hem de neler yapabileceğimizi konuştuk. Bundan sonraki stratejilerimizi iş ortaklarımızla birlikte oluşturduk. Gedik Piliç olarak özellikle pişmiş pratik ürünlerde Almanya başta olmak üzere Belçika, Hollanda, Bosna Hersek, Makedonya ve Gürcistan gibi ülkelere bin tona yakın ihracat gerçekleştirdik ve ihracatımıza devam ediyoruz. Almanya merkezli yapılan testlerde kalitemizin Polonya, Almanya ve Hollanda'da üretilen ürünlere göre daha başarılı bulunması sayesinde oradaki pazarlara hemen hitap ettik. Değişen tüketici alışkanlıklarını bu fuarda yakalamayı hedefledik. Bu anlamda sektörün en fazla inovasyon yapan markasıyız." diye konuştu.

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Gedik Piliç'ten son 5 yılda yüzde 30'luk başarılı büyüme

Son yıllarda Gedik Piliç olarak başarılı bir büyüme kaydettiklerini ifade eden Özbey "Son 5 yılda sektöründe en hızlı büyüyen markasıyız. Sektör ortalama yüzde 15 büyürken Gedik Piliç olarak biz yüzde 30 büyüdük. Kestiğimiz tavuğun yüzde 80'ini parçalayarak daha katma değerli ürünler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

İhracat potansiyelini geliştirmeyi hedefliyor

Dünya gıda endüstrisindeki yenilikçi ürünlerin, değişen tüketim alışkanlıklarının ve sektörel gelişmelerin öne çıktığı SIAL Paris 2026, Gedik Piliç açısından küresel pazarlardaki fırsatların değerlendirilmesine de zemin hazırladı. Şirket, uluslararası ticaretin önemli buluşma noktalarından biri olan fuar aracılığıyla ihracat potansiyelini geliştirmeye, farklı coğrafyalardaki iş ortaklıklarını güçlendirmeye ve Türk beyaz et sektörünün uluslararası rekabet gücüne katkı sunmaya odaklandı.

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Gedik Piliç, köklü üretim tecrübesi, güçlü altyapısı ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlarıyla yurt içindeki faaliyetlerini sürdürürken ihracat pazarlarında da sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.