Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

        Uşak'ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

        Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Uşak'ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

        Uşak’ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza, Fatih Mahallesi Birinci Seda Sokak ile Üçüncü Menekşe Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.O. (51) idaresindeki 64 HO 1092 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile D.K. (40) yönetimindeki 64 LB 639 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, midibüste yolcu olarak bulunan A.Ç. (3), C.Ç. (30) ve Y.Ç. (5) ile otomobilin sürücüsü D.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.F.K. (15), G.Ö. (30) ve E.K. (7) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        REKLAM

        Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?

        Benzer Haberler

        Uşak'ta yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Uşak'ta yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınd...
        Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınd...
        Uşak'ta geri dönüşüm ve elyaf tesisinde yangın
        Uşak'ta geri dönüşüm ve elyaf tesisinde yangın
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol...
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol...
        Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
        Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
        Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü