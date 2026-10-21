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        Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşümden elyaf üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

        Öte yandan, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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