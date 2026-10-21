Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşümden elyaf üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

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