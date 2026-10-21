GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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