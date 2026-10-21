GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 21.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Hasar oluşan fabrikada ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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