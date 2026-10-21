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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Hasar oluşan fabrikada ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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