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        Uşak'ta yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Uşak'ta yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Fatih Mahallesi Üçüncü Menekşe Sokak'ta D.K. (40) yönetimindeki 64 LB 639 plakalı otomobil, Birinci Seda Sokak kesişiminde E.O. (51) idaresindeki 64 HO 1092 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki E.K. (7), M.F.K. (15), G.Ö. (30), midibüsteki yolculardan C.Ç. (30), Y.Ç. (5) ve A.Ç. (3) kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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