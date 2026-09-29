Uşak'ta kamyonet park halindeki otomobile ve iki kardeşe çarptı, 3 kişi yaralandı

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile iki kardeş, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen N.T. (32) yönetimindeki 10 NU 018 plakalı kamyonet, Kaplangı köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki 35 ADP 476 plakalı otomobile ve yanındaki Ferhat T. (33) ile kardeşi Fatih T'ye (27) çarptı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonetin park halindeki otomobile ve iki kardeşe çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

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