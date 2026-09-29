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        Uşak'ta kamyonet park halindeki otomobile ve iki kardeşe çarptı, 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonetin park halindeki otomobile ve iki kardeşe çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Uşak'ta kamyonet park halindeki otomobile ve iki kardeşe çarptı, 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonetin park halindeki otomobile ve iki kardeşe çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

        Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen N.T. (32) yönetimindeki 10 NU 018 plakalı kamyonet, Kaplangı köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki 35 ADP 476 plakalı otomobile ve yanındaki Ferhat T. (33) ile kardeşi Fatih T'ye (27) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kamyonet sürücüsü ile iki kardeş, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        Öte yandan, park halindeki otomobilin, kazada yaralanan Ferhat T'ye ait olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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