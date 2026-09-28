Uşak'ta tırın çarptığı yaya hastanede öldü
Uşak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Orhan Dengiz Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Orhan Çelik (74), buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
V.K. (26) yönetimindeki 64 FD 445 plakalı tır, dün Orhan Dengiz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Çelik'e çarpmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.