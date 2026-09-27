Uşak'ta park halindeki otomobil yandı
Uşak'ta park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.
Giriş: 27.09.2026 - 03:57 Güncelleme:
Uşak'ta park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.
Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halindeki 64 AAB 044 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Öte yandan kundaklama şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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