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        Uşak'ta park halindeki otomobil yandı

        Uşak'ta park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 03:57 Güncelleme:
        Uşak'ta park halindeki otomobil yandı

        Uşak'ta park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.

        Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halindeki 64 AAB 044 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

        Öte yandan kundaklama şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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