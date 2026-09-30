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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta sokaktan toplanan 1233 köpek sahiplendirildi

        Uşak'ta sokaktan toplanan 1233 köpek sahiplendirildi

        Uşak'ta sahipsiz köpeklere yönelik sahiplendirme ve koruma altına alma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Uşak'ta sokaktan toplanan 1233 köpek sahiplendirildi

        Uşak'ta sahipsiz köpeklere yönelik sahiplendirme ve koruma altına alma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

        Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince 1 Ocak 2025'ten bu yana kent genelinde 9 bin 814 sahipsiz köpeğin toplandığı belirtildi.

        Köpeklerden 4 bin 542'sinin Uşak Belediyesi, 5 bin 272'sinin ise Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince toplandığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Toplanan hayvanlardan 4 bin 942'si kısırlaştırılarak aşılanmış, 1233'ü sahiplendirilmiş, 2 bin 878'i ise Uşak Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nda bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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