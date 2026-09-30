Uşak'ta dönüş için manevra yapan traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eşme-Alaşehir kara yolunda ilerleyen U.K. (47) idaresindeki 43 KN 951 plakalı otomobil, Yeleğen beldesi yakınlarında önünde seyreden ve sola dönmek için manevra yapan S.Y'nin (69) kullandığı 64 EB 805 plakalı traktöre çarptı.

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