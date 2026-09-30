Uşak'ta dönüş için manevra yapan traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Eşme-Alaşehir kara yolunda ilerleyen U.K. (47) idaresindeki 43 KN 951 plakalı otomobil, Yeleğen beldesi yakınlarında önünde seyreden ve sola dönmek için manevra yapan S.Y'nin (69) kullandığı 64 EB 805 plakalı traktöre çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle traktörün römorku devrildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.K. buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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