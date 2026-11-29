Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gören'in tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta paramotorla uçuş yaptığı sırada gölete düşen Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.