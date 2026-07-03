Uşak'ta traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. R.P. (38) yönetimindeki 64 ABA 813 plakalı otomobil, İnay köyü yakınlarında karşı yönden gelen V.K. (68) idaresindeki 64 AT 366 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki F.P. (60) ve A.G.K. (8) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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