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        Uşak'ta traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Uşak'ta traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        R.P. (38) yönetimindeki 64 ABA 813 plakalı otomobil, İnay köyü yakınlarında karşı yönden gelen V.K. (68) idaresindeki 64 AT 366 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki F.P. (60) ve A.G.K. (8) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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