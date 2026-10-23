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        Uşak'ta yol yenileme çalışmaları sürüyor

        Uşak Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Uşak'ta yol yenileme çalışmaları sürüyor

        Uşak Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Uşak Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha kaliteli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehit İsmail Çetin Caddesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarıyla birlikte şehir genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Uşak Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım için kentin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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