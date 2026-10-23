Uşak'ta yol yenileme çalışmaları sürüyor

Uşak Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Uşak Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha kaliteli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehit İsmail Çetin Caddesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarıyla birlikte şehir genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uşak Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım için kentin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor.