Kaymakam Cihangir'e Cumhuriyet Savcısı Yiğit Kaptan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ceyhun Köymen ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Atalay Turan eşlik etti.

Görevli personelle bir araya gelerek sohbet eden Cihangir, jandarma personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Van'ın Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, beraberindeki heyetle Köprüağzı ve Aydemir Jandarma Karakol Komutanlıklarını ziyaret etti.

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