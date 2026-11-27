HAKAN SARI - Van'da doğaseverler, sarp kayalıklarda aldıkları teorik ve uygulamalı dağcılık eğitimleriyle zorlu parkurlara güvenli şekilde tırmanmak için hazırlanıyor.

Kentte faaliyet gösteren Vadi Doğa Sporları Kulübü, gezi etkinliklerinin yanı sıra Türkiye Dağcılık Federasyonu ile işbirliği yaparak belirli dönemlerde dağcılık eğitimleri düzenliyor.

Eğitimlere katılan doğaseverler, gerekli işlemlerin ardından Kalecik Kayası'nın sarp yamaçlarında antrenörlerden teorik ve uygulamalı dersler alıyor.

Zorlu parkurlarda eğitim gören katılımcılar, rota bulma, meteoroloji, kaya tırmanışı, malzeme bilgisi, çadır kurma, ip kullanımı, düğüm teknikleri, yürüyüş, dağlık alanlarda iniş ve çıkış ile acil durumlara müdahale konularında bilgi ve deneyim kazanıyor.

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Eğitimlerle donanımlarını geliştiren doğaseverler, Van başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki dağlara daha bilinçli ve güvenli tırmanış yapabilecek seviyeye geliyor.

- "Eğitim olmadan iş olmaz"

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, AA muhabirine Van'da yaz temel dağcılık eğitiminin ikincisini tamamladıklarını söyledi.

Doğa sporlarıyla ilgilenen herkesin eğitim alması gerektiğini belirten Demez, şöyle konuştu:

"Bugünkü tırmanış eğitimimiz Kalecik Kayası eğitim alanında veriliyor. Ekibimizin tek ip boyu eğitimleri devam ediyor. Daha önce de burada temel dağcılık eğitimi, tek ip boyu ve çoklu ip boyu eğitimleri verdik. Bizimle beraber Van'daki diğer spor kulüpleri de buradaki eğitim alanını kullanıyor. Genel olarak Van merkezine yakın birçok alanımız bulunuyor. Kalecik, Toprakkale ve Erek Dağı'nın şehre yakın olması bize ve diğer ekiplere büyük avantaj sağlıyor. Bütün doğaseverleri Van'da eğitime bekliyoruz. Dağcılık yapıyorsak herkesin bu alanda eğitim alması gerekiyor. Eğitimler 7 gün sürüyor. Teorik ve pratik olarak gerçekleştiriliyor. Bugün de uygulamalı eğitim veriyoruz. Bir dağcı için teorik eğitim kadar pratik eğitim de önemli. Sadece dağcılıkta değil, herkesin ilgilendiği alanda gerekli eğitimleri almasını tavsiye ediyorum. Eğitim olmadan iş olmaz."

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Türkiye Dağcılık Federasyonu 1. Kademe Antrenörü ve Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi Ferhat Başdinç de kulüp olarak her zaman eğitimi esas aldıklarını vurguladı.

Yılın her döneminde tırmanışlar yaptıklarını anlatan Başdinç, "Dağcılık, spor tırmanış ve ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Bugünkü eğitimimiz, daha önce gerçekleştirdiğimiz yaz temel dağcılık eğitiminin ardından tek ip boylu kaya tırmanışı eğitimi. Teorik eğitimlerimizi tamamladık. Bir hafta süren eğitimlerin ardından kayada uygulamaları tamamlayıp sınav yapacağız. Başarılı olan arkadaşlarımızı bir üst kademe olan çoklu ip boylu kaya tırmanışı eğitimine hazırlayacağız." dedi.

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Doğasever İrem Şemin ise 5 yıldır Van'da yaşadığını ve kentin doğasına hayran kaldığını ifade etti.

Kaya tırmanışı ve dağcılık eğitimlerinin önemine değinen Şemin, "Temel yaz dağcılık eğitimini kulübümüz bünyesinde aldım. Şimdi de tek ip boyu kaya tırmanışı eğitimi alıyoruz. Çoklu ip boyu kaya tırmanışı eğitimine hazırlık yapıyoruz. Gayet verimli ve keyifli geçti. Hocalarımız teknik ve uygulamalı bilgilerle her zaman yanımızda. Her alanda olduğu gibi doğa sporlarında da teknik bilgi ve tecrübe ön planda. Kulübümüz buna azami düzeyde önem gösteriyor." diye konuştu.